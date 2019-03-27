2019-03-27T18:34:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортплощадке

Ребенок упал с трамплина вниз головой
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мальчик упал с трамплина для прыжков с велосипедом, который не предназначен для малолетних детей. Фото: СК.Мальчик упал с трамплина для прыжков с велосипедом, который не предназначен для малолетних детей. Фото: СК.
Изменить размер текста:

В райотделе Следственного комитета в Лиде проводят проверку по факту тяжелого травмирования малолетнего, информируют в пресс-службе СК.

Мальчик «разбился» на спортплощадке в Лиде утром в понедельник, 25 марта. Известно, что 6-летний ребенок на специализированной и оборудованной по всем нормам площадке со спортинвентарем и спортснарядами находился один. Взрослых вместе с малышом на площадке не было. Мальчишка самостоятельно залез на трамплин для прыжков с велосипедом, но на верху не удержал равновесия и упал вниз. Падая ребенок ударился головой о деревянное покрытие площадки.

Сначала ребенка госпитализировали в больницу в Лиде, диагностировав тяжелую черепно-мозговую травму, а затем перевели в областной центр, в Гродно, для оказания специализированной помощи.

– Данная спортивная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена. Причиной падения стала личная неосторожность ребенка, и то, что она забрался на трамплин, не подходящий для детей его возраста, – пояснили в СК.

Ребенок из благополучной семьи. Проверка по факту произошедшего ЧП продолжается, назначен ряд судмедэкспертиз.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомеле ищут очевидцев ДТП: KIA сбила на пешеходном переходе женщину
На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем
Фура, у которой лопнуло колесо, врезалась в «Жигули»
Посмотрите: может, в вашем сердце и в вашем доме найдется место для одного из этих очаровательных созданий?
Милиционер: «Куда бутылку несете?» Сельчанин: «В трактор кину!»
В Шарковщинском районе директора школы подозревают в сексуальных преступлениях в отношении четверых несовершеннолетних
Девочка, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашлась
Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола
Лесоруб обиделся на работодателя и распотрошил технику
В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь
Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям - думал, что супруга у них
В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб
Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены
Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь
В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили
Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб
Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии
В Гомеле ищут жертв педофила