В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортплощадке

Мальчик упал с трамплина для прыжков с велосипедом, который не предназначен для малолетних детей. Фото: СК.

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В райотделе Следственного комитета в Лиде проводят проверку по факту тяжелого травмирования малолетнего, информируют в пресс-службе СК.

Мальчик «разбился» на спортплощадке в Лиде утром в понедельник, 25 марта. Известно, что 6-летний ребенок на специализированной и оборудованной по всем нормам площадке со спортинвентарем и спортснарядами находился один. Взрослых вместе с малышом на площадке не было. Мальчишка самостоятельно залез на трамплин для прыжков с велосипедом, но на верху не удержал равновесия и упал вниз. Падая ребенок ударился головой о деревянное покрытие площадки.

Сначала ребенка госпитализировали в больницу в Лиде, диагностировав тяжелую черепно-мозговую травму, а затем перевели в областной центр, в Гродно, для оказания специализированной помощи.

– Данная спортивная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена. Причиной падения стала личная неосторожность ребенка, и то, что она забрался на трамплин, не подходящий для детей его возраста, – пояснили в СК.

Ребенок из благополучной семьи. Проверка по факту произошедшего ЧП продолжается, назначен ряд судмедэкспертиз.