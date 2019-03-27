2019-03-27T19:02:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем

Боеприпас вывезли и уничтожили
Надежда БУТОВИЧ
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Бомбу из земли выкопал экскаватор. Фото: Октябрьский РУВД, Минск.Бомбу из земли выкопал экскаватор. Фото: Октябрьский РУВД, Минск.
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Во вторник, 26 марта, на стройплощадке на улице Аэродромной экскаватор выкопал из земли авиабомбу, информирует belta.by со слов Эвелины Дручининой, официального представителя Октябрьского РУВД Минска.

У строителей шел обычный рабочий день, как вдруг экскаватор извлек бомбу. В милицию с сообщением о ЧП на строительном объекте сообщили сразу же, около 10.00 часов. Прибывшие на место происшествия сотрудники Октябрьского РУВД, эвакуировали строителей, оцепили место происшествия и стали дожидаться саперов.

– Саперно-пиротехнической группой взрывотехнического центра внутренних войск МВД было установлено, что найденное взрывное устройство – это фугасная авиационная бомба SL-50 со взрывателем. Авиабомбу вывезли и уничтожили, – резюмировала Дружинина.

К слову, в столице это далеко не единичный случай нахождения боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Например, в феврале на одной из минских стройплощадок нашли 100-килограммовую бомбу.

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