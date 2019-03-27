На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем
Во вторник, 26 марта, на стройплощадке на улице Аэродромной экскаватор выкопал из земли авиабомбу, информирует belta.by со слов Эвелины Дручининой, официального представителя Октябрьского РУВД Минска.
У строителей шел обычный рабочий день, как вдруг экскаватор извлек бомбу. В милицию с сообщением о ЧП на строительном объекте сообщили сразу же, около 10.00 часов. Прибывшие на место происшествия сотрудники Октябрьского РУВД, эвакуировали строителей, оцепили место происшествия и стали дожидаться саперов.
– Саперно-пиротехнической группой взрывотехнического центра внутренних войск МВД было установлено, что найденное взрывное устройство – это фугасная авиационная бомба SL-50 со взрывателем. Авиабомбу вывезли и уничтожили, – резюмировала Дружинина.
К слову, в столице это далеко не единичный случай нахождения боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Например, в феврале на одной из минских стройплощадок нашли 100-килограммовую бомбу.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»