2019-03-27T19:41:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле ищут очевидцев ДТП: KIA сбила на пешеходном переходе женщину

Пострадавшая находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии. Фото: СК.Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Авария произошла во вторник, 26 марта, на улице Советская в Гомеле, проинформировала о дорожно-транспортном происшествии в областном центре Мария Кривоногова, официальный представитель УСК Гомельской области.

Под колесами автомобиля Kia Clarus оказалась 41-летняя гомельчанка. Женщина переходила автодорогу по пешеходному переходу в тот момент, когда ее сбила иномарка. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в областную больницу.

Пока не ясно по какой причине 27-летний водитель не пропустил пешехода, для выяснения всех обстоятельств назначен ряд экспертиз. Однако виновный в ДТП мужчина уже водворен правоохранителями в изолятор временного задержания, также сообщается, что против нарушителя было возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в УСК Гомельщины, следователи сейчас не только расследуют дело, выясняя все обстоятельства, но и ищут очевидцев происшествия.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем
В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортплощадке
Фура, у которой лопнуло колесо, врезалась в «Жигули»
Посмотрите: может, в вашем сердце и в вашем доме найдется место для одного из этих очаровательных созданий?
Милиционер: «Куда бутылку несете?» Сельчанин: «В трактор кину!»
В Шарковщинском районе директора школы подозревают в сексуальных преступлениях в отношении четверых несовершеннолетних
Девочка, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашлась
Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола
Лесоруб обиделся на работодателя и распотрошил технику
В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь
Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям - думал, что супруга у них
В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб
Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены
Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь
В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили
Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб
Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии
В Гомеле ищут жертв педофила