В Гомеле ищут очевидцев ДТП: KIA сбила на пешеходном переходе женщину

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Авария произошла во вторник, 26 марта, на улице Советская в Гомеле, проинформировала о дорожно-транспортном происшествии в областном центре Мария Кривоногова, официальный представитель УСК Гомельской области.

Под колесами автомобиля Kia Clarus оказалась 41-летняя гомельчанка. Женщина переходила автодорогу по пешеходному переходу в тот момент, когда ее сбила иномарка. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в областную больницу.

Пока не ясно по какой причине 27-летний водитель не пропустил пешехода, для выяснения всех обстоятельств назначен ряд экспертиз. Однако виновный в ДТП мужчина уже водворен правоохранителями в изолятор временного задержания, также сообщается, что против нарушителя было возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в УСК Гомельщины, следователи сейчас не только расследуют дело, выясняя все обстоятельства, но и ищут очевидцев происшествия.