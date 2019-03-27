Бывшего замминистра обороны Беларуси приговорили в Литве к 14 годам заключения

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В среду, 27 марта, в суде Вильнюса прошло судебное заседание по уголовному делу, связанному с событиями, произошедшими в январе 1991 года, информирует ресурс Delfi.

«На скамье подсудимых» в заочном формате оказались свыше 60 бывших советских должностных лиц, в том числе экс-глава гарнизона Советской армии в Вильнюсе – Владимир Усхопчик, который с 2000 по 2004 годы трудился на должности замминистра обороны Беларуси. Военным чиновникам предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за участия в советской агрессии в столице Литвы 13 января 1991 года.

В итоге Усхопчика осудили на 14 лет заключения. Других осужденных приговорили к срокам от 4 до 14 лет. Большинство из 67 фигурантов дела, как и Усхопчик, получили заочное осуждение, так как и Россия, и Беларусь отказались от их выдачи.