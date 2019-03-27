«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег

Искал карточки в карманах у коллег в гардеробе и переписывал данные для платежей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Могилеве Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 24-летнего горожанина, который обвиняется в хищении денежных средств, информируют в СК.

Известно, что молодой человек, работая на одном из предприятий областного центра, в конце 2018 года, с октября по декабрь, фотографировал данные банковских карт своих коллег. Карточки он находил в карманах верхней одежды в гардеробе. Реквизиты, номера и другие идентификационные данные он переписывал или снимал на телефон, а «пластик» возвращал на место как ни в чем не бывало.

Уже дома, зная всю информацию о платежных картах, оплачивал покупки в онлайн-магазинах, а если не нужны были новые товары, переводил средства с карт на личный счет в букмекерской конторе.

Всего за три месяца могилевчанин попытался украсть с чужих карт более 1,4 тысячи белорусских рублей, но не все транзакции «прошли» – часть операций были отклонены банками. Всего следователями доказано 28 фактов таких хищений, совершенных злоумышленником, на сумму, превышающую 800 рублей.

Преступника обвиняют в хищении имущества через компьютерную систему, ему грозит от 2 до 7 лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дело передано для направления в суд.