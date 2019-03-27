2019-03-27T20:41:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег

Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Искал карточки в карманах у коллег в гардеробе и переписывал данные для платежей.Искал карточки в карманах у коллег в гардеробе и переписывал данные для платежей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В Могилеве Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 24-летнего горожанина, который обвиняется в хищении денежных средств, информируют в СК.

Известно, что молодой человек, работая на одном из предприятий областного центра, в конце 2018 года, с октября по декабрь, фотографировал данные банковских карт своих коллег. Карточки он находил в карманах верхней одежды в гардеробе. Реквизиты, номера и другие идентификационные данные он переписывал или снимал на телефон, а «пластик» возвращал на место как ни в чем не бывало.

Уже дома, зная всю информацию о платежных картах, оплачивал покупки в онлайн-магазинах, а если не нужны были новые товары, переводил средства с карт на личный счет в букмекерской конторе.

Всего за три месяца могилевчанин попытался украсть с чужих карт более 1,4 тысячи белорусских рублей, но не все транзакции «прошли» – часть операций были отклонены банками. Всего следователями доказано 28 фактов таких хищений, совершенных злоумышленником, на сумму, превышающую 800 рублей.

Преступника обвиняют в хищении имущества через компьютерную систему, ему грозит от 2 до 7 лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Дело передано для направления в суд.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков
После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский
Бывшего замминистра обороны Беларуси приговорили в Литве к 14 годам заключения
В Гомеле ищут очевидцев ДТП: KIA сбила на пешеходном переходе женщину
На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем
В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортплощадке
Фура, у которой лопнуло колесо, врезалась в «Жигули»
Посмотрите: может, в вашем сердце и в вашем доме найдется место для одного из этих очаровательных созданий?
Милиционер: «Куда бутылку несете?» Сельчанин: «В трактор кину!»
В Шарковщинском районе директора школы подозревают в сексуальных преступлениях в отношении четверых несовершеннолетних
Девочка, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашлась
Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола
Лесоруб обиделся на работодателя и распотрошил технику
В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь
Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям - думал, что супруга у них
В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб
Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены
Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь
В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили
Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб
Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии
В Гомеле ищут жертв педофила