После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский

Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса «Слижи» в Шкловском районе. Фото: president.gov.by.

Изменить размер текста: A A

В среду, 27 марта, своих должностных постов лишились высокопоставленные белорусские чиновники, информируют в пресс-службе белорусского президента.

Согласно указам Александра Лукашенко «о снятии с должностей» кадровые решения касаются министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого, а также председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского.

Кроме того, отдельным указом, подписанным главой страны, с 27 марта помощнику президента, инспектирующему Могилевщину Геннадию Лавренкову поручено исполнять обязанности председателя Шкловского райисполкома.

Предпосылкой данных кадровых перемен послужили события, о которых «Комсомолка» уже сообщала. Так накануне во вторник, 26 марта Александр Лукашенко, посещая МТФ агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе остался недоволен содержанием стада в коровнике на мехдворе. Условия, в которых пребывали буренки, глава страны назвал «Освенцимом» и тут же потребовал главу Администрации президента Наталью Кочанову подготовить соответствующие указы.