Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков

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Прохладная погода и внезапный снег, которому в соцсетях изумились все белорусы, отступают. Днем в четверг, 28 марта, в Беларуси будет преимущественно плюсовая погода без значительных осадков, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Хотя на ночь у метеорологов все-таки прогноз не самой комфортной погоды. После 00.00 часов воздух охладиться до -1 – -7 градусов мороза и только в юго-западных регионах сохранится «плюс», и средняя температура составит от 0 до 3 выше ноля. В тоже время ночью и в утренние часы в «теплых» областях – на Брестчине и Гродненщине выпадут незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Днем сюрпризов с неба синоптики нам не обещают, хоть в течение светлого времени суток и будет довольно облачно. Но зато и потеплеет от +4 в восточных регионах Беларуси до +11 в западных. Хорошо, что при этом не будет и сильного ветра: «воздушный поток» всего 3 – 8 метра в секунду северо-западного направления.