2019-03-27T21:43:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков

Мокрый снег может быть только по югу страны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Днем потеплеет и не будет ни дождя, ни снега.Днем потеплеет и не будет ни дождя, ни снега.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Прохладная погода и внезапный снег, которому в соцсетях изумились все белорусы, отступают. Днем в четверг, 28 марта, в Беларуси будет преимущественно плюсовая погода без значительных осадков, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Хотя на ночь у метеорологов все-таки прогноз не самой комфортной погоды. После 00.00 часов воздух охладиться до -1 – -7 градусов мороза и только в юго-западных регионах сохранится «плюс», и средняя температура составит от 0 до 3 выше ноля. В тоже время ночью и в утренние часы в «теплых» областях – на Брестчине и Гродненщине выпадут незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Днем сюрпризов с неба синоптики нам не обещают, хоть в течение светлого времени суток и будет довольно облачно. Но зато и потеплеет от +4 в восточных регионах Беларуси до +11 в западных. Хорошо, что при этом не будет и сильного ветра: «воздушный поток» всего 3 – 8 метра в секунду северо-западного направления.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский
«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег
Бывшего замминистра обороны Беларуси приговорили в Литве к 14 годам заключения
В Гомеле ищут очевидцев ДТП: KIA сбила на пешеходном переходе женщину
На стройке в центре Минска нашли авиабомбу времен ВОВ со взрывателем
В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортплощадке
Фура, у которой лопнуло колесо, врезалась в «Жигули»
Посмотрите: может, в вашем сердце и в вашем доме найдется место для одного из этих очаровательных созданий?
Милиционер: «Куда бутылку несете?» Сельчанин: «В трактор кину!»
В Шарковщинском районе директора школы подозревают в сексуальных преступлениях в отношении четверых несовершеннолетних
Девочка, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашлась
Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола
Лесоруб обиделся на работодателя и распотрошил технику
В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь
Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям - думал, что супруга у них
В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб
Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены
Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь
В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили
Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб
Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии
В Гомеле ищут жертв педофила