Почему в городе исчезли воробьи и синицы, спросили у властей гомельчане Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В случае выявления такой ситуации будут разработаны соответствующие рекомендации, ответили в горисполкоме

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Странный вопрос поступил на номер 142 смс-приемной Гомельского горисполкома.

- Почему в Гомеле исчезли воробьи и синицы и что делается для восстановления их популяции? - спросил кто-то у местной власти.

В горисполкоме опубликовали ответ:

- В настоящее время официальные органы Минприроды Беларуси не располагают сведениями о снижении популяции воробьев и синиц на территории Гомеля. В случае выявления такой ситуации, которая возможна при проведении научно-исследовательской работы специализированными организациями, будут разработаны рекомендации по недопущению снижения популяции вышеназванных видов. Информируем, что в целях увеличения численности воробьев и синиц на территории города Гомеля учреждениями образования ежегодно проводятся акции по изготовлению скворечников и синичников.

Отметим, что местный корреспондент «Комсомолки» тоже не заметил, что воробьев и синиц стало в городе меньше.