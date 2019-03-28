Двух девочек в Полоцком районе искали всю ночь, а они были в стоге сена Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дети не вернулись домой вовремя, испугались, что их могут наказать, и решили переночевать на улице

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Две маленькие девочки подняли переполох в Полоцком районе. Дети гуляли на улице, но вечером домой не вернулись. Родители сами пытались отыскать исчезнувших детей, но безрезультатно, поэтому обратились в милицию.

Семья, где пропал ребенок, 26 марта была на даче в деревне Мыщино. Там у 10-летней школьницы, которую привезли сюда на каникулы, есть 12-летняя подружка. Вместе они и гуляли, а затем пропали.

Родителям и милиции устроили бессонную ночь. На место ЧП выбыла следственно-оперативная группа под руководством начальника местной милиции. С вечера и до самого утра сотрудники РОВД прочесывали местность. Однако около 6 часов утра в среду исчезнувшие дети сами пришли домой.

Выяснилось, что они загулялись и опаздывали вернуться к родителям к условленному времени. Поэтому испугались, что их могут наказать, и решили вообще не возвращаться. Ночь дети провели в стоге сена.

Девочки чувствуют себя хорошо, а их родители понесут ответственность: за нахождение малолетних на улице после 23.00 без сопровождения взрослых составлены административные протоколы, рассказали в УВД Витебского облисполкома.