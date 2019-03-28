Белорусского генерала заочно приговорили в Литве к 14 годам лишения свободы

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о погибших при штурме телевышки

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В Вильнюсе оглашен приговор суда по делу о событиях 13 января 1991 года, когда Советская армия штурмовала телебашню Вильнюса, 14 человек погибли, еще несколько сотен были ранены. Это произошло как ответ власти Советов на провозглашение Литвой независимости.

Обвиняемыми в военных преступлениях и преступлениях против человечности были признаны 67 человек, в основном это нынешние граждане России, Украины и Беларуси. В частности, белорус Владимир Усхопчик - бывший командир Вильнюсского гарнизона Советской армии. Большинство обвиняемых приговорены заочно, поскольку другие государства отказались выдавать своих граждан.

Белорусский генерал также не был на суде, но его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает литовская пресса. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Комсомолка» раньше общалась с Владимиром Усхопчиком, который считает себя невиновным:

- У меня офицеры и солдаты были без боеприпасов. В Вильнюсе мы сделали так, что обеспечили надежную охрану вооружения и боеприпасов. Ведь в Чечне почему события были всякие? Потому что дивизии остались там. Я не допустил в Вильнюсе расхищения оружия. И считаю, что правильно сделал. И не жалею, что на своем конкретном месте сделал то, что должен был сделать как командир дивизии и как советский генерал.

Они ищут преступников не в этой стране, добавил генерал.