17-летний парень в Молодечно ночью катал девушку на угнанном BMW

Парень подрабатывал на станции ТО и взял ключи от авто клиента

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17-летний подросток в Молодечно угнал BMW 520 и ночью катал по городу девушку. Парень подрабатывал на станции ТО в пригороде, поздно вечером взял ключи от авто клиента и поехал кататься. Похищать машину он не хотел, уверил молодой человек сотрудников милиции.

Преступление могло остаться незамеченным, но около трех часов ночи BMW увидели на проспекте города инспекторы ГАИ и подали сигнал об остановке, на который водитель отреагировал. При проверке выяснилось, что документов на авто и прав у парня нет. В качестве пассажира в салоне находилась девушка, рассказала официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Сейчас парню грозит наказание по уголовной статье за угон транспортного средства. Молодой человек раньше состоял на учете в милиции за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Угнанный BMW принадлежит 35-летнему жителю Белыничей Могилевской области, добавили в УВД Минского облисполкома.