Одноклассники представили версию интерфейса по-белорусски

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Российская социальная сеть Одноклассники представила белорусскую версию интерфейса. Белорусский язык стал доступен пользователям на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. 28 марта все пользователи ОК в Беларуси получили оповещения о возможности перехода на локальный язык интерфейса, а для тех, кто уже переключился, шапка сайта приобрела традиционный белорусский орнамент.

Локализация синхронизируется на всех платформах. После включения на любом из устройств белорусский язык автоматически подключается на всех остальных версиях Одноклассников пользователя, рассказали «Комсомолке» в ОК.

Для локализации было переведено более 100 тысяч слов. Перевод коснулся не только элементов интерфейса, но и логики работы части сервисов - к примеру, теперь некоторые подарки можно найти с помощью запросов по-белорусски: «усміхніся», «цеплыня», «цацка» и других. После включения нового языка оповещения, в том числе по электронной почте, также приходят по-белорусски. Интересно, что самым коротким словом в интерфейсе оказалось Ў, а самым длинным - «канфідэнцыяльнасць», отмечают в ОК.

Интересно, что Беларусь является второй страной после России по количеству пользователей ОК: ежемесячно эту соцсеть здесь посещают 2,7 млн пользователей. Ядро соцсети - это люди в возрасте от 25 до 45 лет. А по данным опроса ИАЦ, Одноклассники - самая популярная соцсеть и одновременно самый посещаемый онлайн-ресурс в Беларуси.