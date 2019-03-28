2019-03-28T12:25:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Минские аттракционы заработают с 24 апреля: цены могут подрасти

Аттракционы уже почти готовы к началу сезона
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минские аттракционы заработают с 24 апреляМинские аттракционы заработают с 24 апреляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Аттракционы управления «Городские парки УП «Минскзеленстрой» начинают сезон работы в этом году с 24 апреля. Речь идет об аттракционах в четырех парках белорусской столицы: Челюскинцев, Горького, имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.

Аттракционы уже готовят к началу сезона: ведутся работы по их расконсервации, покраске и мойке, сообщает minsknews.by. Карусели и другие развлекательные сооружения будут те же, что и в прошлом году, а вот цены могут немного подрасти - решения по прайсам пока не приняты.

Билеты на самые дорогие аттракционы в прошлом году стоили 3,5 руб. (со скидкой - 2,7 руб.) - это «Колесо обозрения» (открытая кабинка) и аттракцион «Зигзаг». А дешевле всего можно было покататься на «Русских качелях» и на «Автодроме», а также попрыгать на батуте - билеты стоили всего по рублю.

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