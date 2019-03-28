Поздравляем победителей рекламной игры «Дачный марафон»

«Комсомолка» в очередной раз порадовала своих подписчиков приятными призами

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В Международный день счастья, 20 марта, проводился розыгрыш рекламной игры «Дачный марафон». Поздравляем счастливых обладателей складных стульев, грилей, садовых качелей и теплицы!

Качук Людмила Анатольевна - Стул складной (2 шт.)

Руденко Светлана Игоревна - Стул складной (2 шт.)

Ефимов Владимир Иванович - Стул складной (2 шт.)

Литвинов Иван Григорьевич - Гриль

Исхакова Людмила Юрьевна - Гриль

Шакуленок Алефтина Егоровна - Качели садовые; Денежное вознаграждение в размере 15,69 руб.

Герасимович Владимир Михайлович - Качели садовые; Денежное вознаграждение в размере 15,69 руб.

Парусова Галина Семеновна - Теплица; Денежное вознаграждение в размере 68,59 руб.

Свои призы уже забрали:

Литвинов Иван Григорьевич из Могилева стал счастливым обладателем гриля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Григорьевич уже несколько лет участвует и выигрывает в рекламных играх «Комсомолки». В январе в рекламной игре «Семейные традиции» он выиграл плед и подарочную карту ООО «Евроторг» номиналом 15 руб.

Подписка на «Комсомолку» принесла удачу Руденко Светлане Игоревне из Минска, которая увезла домой два складных стула для отдыха на природе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Срок начала рекламной игры: 1 марта 2019 года. Срок окончания рекламной игры: 16 апреля 2019 года. Правила проведения рекламной игры опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 28 февраля 2019 г. Результаты проведения рекламной игры «Дачный марафон» опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 23 марта 2019 г.

Сведения об организаторе рекламной игры: Закрытое акционерное общество «БелКП-ПРЕСС». УНП 100742707. Тел.: 8 (017) 284-68-52. Место нахождения организатора рекламной игры: 220034 г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, к. 401 (4-й этаж). Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №3490, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 25.02.2019 г.