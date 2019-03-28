19 апреля Лукашенко выступит с посланием народу и парламенту. Фото: БелТА

Ожидается, что во время своего выступления президент назовет даты выборов

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На 19 апреля, предварительно, запланировано выступление президента Беларуси в парламенте. В этот день Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщил 28 марта председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета нижней палаты.

Послание президента будет ключевым событием весенней сессии, считает Андрейченко.

- В целом очень напряженный апрель будет, - цитирует БелаПАН председателя Палаты представителей.

Как ожидается, именно во время своего послания Александр Лукашенко назовет даты проведения президентских и парламентских выборов в Беларуси. Раньше об этом говорила глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

После выступления президента 19 апреля парламентарии будут определяться с повесткой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.