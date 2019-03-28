2019-03-28T14:19:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко согласовал назначения новых руководителей и потребовал идеального порядка в Минске

Столицу нужно сделать удобным городом для проживания людей, сказал президент
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко потребовал идеального порядка в МинскеЛукашенко потребовал идеального порядка в МинскеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 28 марта дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, на назначение новых заместителей министра транспорта и коммуникаций. Ими стали Андрей Иванов и Наталья Александрович, а первым замминистра назначен Алексей Ляхнович.

Президент согласовал и другие назначения. Председателем Логойского райисполкома стал Александр Ласевич, а гендиректором предприятия «Гомсельмаш» - Александр Новиков. Послом Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии назначен Андрей Лученок.

Кроме того, в четырех районах Минска - Партизанском, Заводском, Октябрьском и Фрунзенском - появятся новые руководители. Президент акцентировал внимание, что порядок и дисциплина должны быть в основе всего, и потребовал содержать город в идеальном порядке. Особенно это актуально накануне Европейских игр.

- Минск от этого должен получить и финансовую, экономическую выгоду. Но для этого надо создать хорошие условия, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Минск нужно сделать удобным хорошим городом для проживания людей.

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