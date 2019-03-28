2019-03-28T14:27:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент о реакции на «разборки в Могилеве»: «Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал»

«Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда», - отметил президент
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко прокомментировал реакцию на «разборки в Могилеве». Фото: БелТАЛукашенко прокомментировал реакцию на «разборки в Могилеве». Фото: БелТА
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Президент Беларуси продолжил тему своей поездки в Шкловский район и объяснил, почему уволил чиновников.

- Вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год. Это тоже неплохой удой, но не для этих коров.

Оказалось, что президент знаком с критикой его жестких кадровых решений, «посмотрел по следам этих разборок в Могилеве» и прокомментировал это:

- Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь - в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда.

При этом президент отметил, что «некоторые начали смещать акценты»:

- Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена.

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