Лукашенко сменил начальника минской милиции

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Начальником главного управления внутренних дел Минского горисполкома стал генерал-майор милиции Иван Кубраков, который до этого возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома. А Сергей Дорошко, работавший начальником ГУВД до настоящего времени, назначен начальником Академии МВД. Такие решения по кадровым перестановкам в системе Министерства внутренних дел принял президент Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Вместо покинувшего пост руководителя УВД Витебского облисполкома Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба, который прежде был начальником милиции общественной безопасности, заместителем начальника ГУВД Минского горисполкома.