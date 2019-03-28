2019-03-28T13:01:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко сменил начальника минской милиции

Им стал Иван Кубраков, до этого - начальник УВД Витебского облисполкома
Павел МИЦКЕВИЧ
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Иван Кубраков стал начальником ГУВД Минска. Фото: МВДИван Кубраков стал начальником ГУВД Минска. Фото: МВД
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Начальником главного управления внутренних дел Минского горисполкома стал генерал-майор милиции Иван Кубраков, который до этого возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома. А Сергей Дорошко, работавший начальником ГУВД до настоящего времени, назначен начальником Академии МВД. Такие решения по кадровым перестановкам в системе Министерства внутренних дел принял президент Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Вместо покинувшего пост руководителя УВД Витебского облисполкома Александр Лукашенко назначил Михаила Гриба, который прежде был начальником милиции общественной безопасности, заместителем начальника ГУВД Минского горисполкома.

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