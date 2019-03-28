2019-03-28T14:01:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничество

Обвиняемые предоставляли в медучреждения подложные документы для получения завышенного размера компенсации
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничество13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничествоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Минске будут судить сразу 13 человек, которые обвиняются в мошенничестве. Эти люди незаконно завладели суммой более 53 тыс. рублей, получая денежную компенсацию за донорство крови. Оказалось, что в течение двух лет обвиняемые предоставляли в медучреждения подложные документы для получения завышенного размера денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха.

Выяснилось, что фиктивные документы изготавливал 33-летний минчанин - директор частного предприятия, находившегося в стадии ликвидации. Мужчина использовал реквизиты и печать юрлица, чтобы выдавать справки о том, что люди якобы работают в его фирме и получают зарплату. Клиенты мошенника сдавали справки в медучреждения, и на основе этих документов донорам выплачивали компенсацию за сдачу крови. Всего таких выплат было почти полторы сотни, рассказала по итогам расследования официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело уже передано в прокуратуру для направления в суд. Обвиняемые еще во время следствия возместили большую часть причиненного ущерба, но пока на их имущество, в том числе авто, наложен арест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко: «Не могу сегодня милиции поставить даже 8 с натяжкой»
Лукашенко сменил начальника минской милиции
Президент о реакции на «разборки в Могилеве»: «Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал»
Лукашенко согласовал назначения новых руководителей и потребовал идеального порядка в Минске
19 апреля Лукашенко выступит с посланием народу и парламенту
Поздравляем победителей рекламной игры «Дачный марафон»
Минские аттракционы заработают с 24 апреля: цены могут подрасти
Одноклассники представили версию интерфейса по-белорусски
17-летний парень в Молодечно ночью катал девушку на угнанном BMW
Белорусского генерала заочно приговорили в Литве к 14 годам лишения свободы
Двух девочек в Полоцком районе искали всю ночь, а они были в стоге сена
Почему в городе исчезли воробьи и синицы, спросили у властей гомельчане
В Гомель пришла весна: фото с воздуха
Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков
После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский
«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег