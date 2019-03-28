13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничество

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В Минске будут судить сразу 13 человек, которые обвиняются в мошенничестве. Эти люди незаконно завладели суммой более 53 тыс. рублей, получая денежную компенсацию за донорство крови. Оказалось, что в течение двух лет обвиняемые предоставляли в медучреждения подложные документы для получения завышенного размера денежной компенсации за донорские и дополнительные дни отдыха.

Выяснилось, что фиктивные документы изготавливал 33-летний минчанин - директор частного предприятия, находившегося в стадии ликвидации. Мужчина использовал реквизиты и печать юрлица, чтобы выдавать справки о том, что люди якобы работают в его фирме и получают зарплату. Клиенты мошенника сдавали справки в медучреждения, и на основе этих документов донорам выплачивали компенсацию за сдачу крови. Всего таких выплат было почти полторы сотни, рассказала по итогам расследования официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело уже передано в прокуратуру для направления в суд. Обвиняемые еще во время следствия возместили большую часть причиненного ущерба, но пока на их имущество, в том числе авто, наложен арест.