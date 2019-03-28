Лукашенко: «Не могу сегодня милиции поставить даже 8 с натяжкой»

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Во время назначений в системе МВД 28 марта президент Беларуси высказался о работе милиции, отметив, что она недостаточно эффективна.

- Не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области.

Президент имел в виду его недавнее посещение сельхозпредприятий. Он напомнил, что давал указание главе МВД следить за наведением порядка в хозяйствах, в частности, на мехдворах.

- Если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище, - заявил Лукашенко.

Он поручил милиции оказывать помощь по контролю за хранением техники, зданий и помещений - как это было при СССР.

- В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим, - добавил президент.

Он предупредил, что «спрос будет со всех», и призвал не самоуспокаиваться:

- Порядок не может быть только на улице, где люди ходят. Порядок в целом в стране должен быть, и без милиции мы это не сделаем.