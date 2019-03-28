2019-03-28T16:03:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске Citroen насмерть сбил женщину

Предварительно, женщина шла на красный свет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске Citroen насмерть сбил женщину. Фото: СКВ Минске Citroen насмерть сбил женщину. Фото: СК
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ДТП с гибелью пешехода произошло в Минске: под колесами Citroen С4 погибла 55-летняя женщина. За рулем был пенсионер - 63-летний водитель. В среду вечером, в час пик, он ехал по проспекту Газеты "Звязда" и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Предварительно, женщина шла на красный свет. Она получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу, и там умерла.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы, сообщает Следственный комитет.

В СК обращаются к очевидцам ДТП и всем, кто располагает какими-либо сведениями о данном происшествии. Предоставить информацию следователи просят в управление СК по Минску (ул. Первомайская, 7). Также следователям можно позвонить по номерам: +375 17 389-55-55 и +375 33 333-67-19, добавили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

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