В Минске Citroen насмерть сбил женщину

Изменить размер текста: A A

ДТП с гибелью пешехода произошло в Минске: под колесами Citroen С4 погибла 55-летняя женщина. За рулем был пенсионер - 63-летний водитель. В среду вечером, в час пик, он ехал по проспекту Газеты "Звязда" и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Предварительно, женщина шла на красный свет. Она получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу, и там умерла.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы, сообщает Следственный комитет.

В СК обращаются к очевидцам ДТП и всем, кто располагает какими-либо сведениями о данном происшествии. Предоставить информацию следователи просят в управление СК по Минску (ул. Первомайская, 7). Также следователям можно позвонить по номерам: +375 17 389-55-55 и +375 33 333-67-19, добавили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.