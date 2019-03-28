В МИД рассказали, собирается ли Беларусь вступать в ЕС

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Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил, что у страны пока нет желания вступать в Евросоюз.

- ЕС должен рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС, потому что у нас такого желания пока что нет, - сказал представитель МИД.

Поэтому белорусская сторона видит отношения с Евросоюзом как отношения соседей, которые «помогают друг другу, не создают проблем, вместе являются донорами, а не только потребителями региональной безопасности». Страна рассчитывает на успешное развитие этих отношений, сообщает belta.by.

Стороны объединяют общие интересы: после России ЕС является вторым по значимости торговым партнером Беларуси. Говоря о членстве Беларуси в ЕАЭС, Кравченко напомнил, что в этом союзе нет политического аспекта, в отличие от ЕС. Дипломат выразил уверенность, что ЕАЭС будет развиваться в интересах его членов.