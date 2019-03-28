2019-03-28T17:41:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр транспорта - о жалобе водителей троллейбусов: «Нельзя сказать, что проблем нет, ситуация на контроле»

В министерстве говорят, что в парках идут проверки, окончательных решений пока не принимали
Ольга ШИЛАК
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В министерстве говорят, что постоянно отслеживают эту тему.В министерстве говорят, что постоянно отслеживают эту тему.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пару месяцев назад разразился настоящий скандал в троллейбусном парке №3: более 60 водителей написали в Минтруда и прокуратуру жалобу на условия работы и состояние транспорта. Позже к ним присоединились коллеги из других парков. Все это вылилось в большую петицию, которую подписали полтысячи водителей. В парках начались проверки.

В министерстве говорят, что постоянно отслеживают эту тему.

- На сегодня окончательных решений по данному вопросу не принято, была создана рабочая группа, в которую вошли разные органы госуправления, в том числе и департамент Минтруда, он фактически главный при рассмотрении жалобы водителей, - говорит начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина. - Сейчас, пока не будет вынесено решение, преждевременно что-то делать.

- В целом мы должны реагировать на такие вещи, нельзя сказать, что нет проблем и в городе Минске, и в целом по стране... Это связано и с обновлением подвижного состава, и с персоналом, который работает. Это комплекс вопросов, мы ситуацию отслеживаем, она на контроле, - заверил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

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