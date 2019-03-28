Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси

А пока они задействованы для приема и отправления чартерных рейсов

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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси открыто для прихода лоукостеров в аэропорты областных городов страны. Пока эти аэропорты в основном задействованы для приема и отправления чартерных рейсов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

- Мы должны заниматься развитием региональных аэропортов, наша базовая стратегия определена таким образом, - рассказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что аэропорты областных городов страны соответствуют всем необходимым стандартам. Почти все областные аэропорты продемонстрировали неплохую динамику по работе в 2018 году, отметил министр:

- В основном это выполнение чартерной программы. Вместе с тем мы заинтересованы, чтобы пришел лоукост.