2019-03-28T17:45:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»

Глава ведомства рассказал, что сейчас с документом, который меняет систему оплаты дорожного налога
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Изменится ли с 1 апреля система оплаты «дорожного налога»?Изменится ли с 1 апреля система оплаты «дорожного налога»?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В январе 2019-го власти обнародовали новую систему оплаты дорожного налога. Самое главное отличие - физлица теперь могут платить налог ежемесячно и через ЕРИП. Предполагалось, что система заработает с 1 апреля. Эта дата уже не за горами. Оказалось, что документ сейчас находится в Администрации президента, он еще не подписан.

- Проект указа по изменению был подготовлен Министерством финансов. Мы не разработчики этого документа, - говорит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Все зависит от того, какие решения будут приняты. Раньше принимали решения, что «Белтехосмотр» это контролирует, мы со своей стороны организовывали этот контроль на базе нашего предприятия. Если сегодня сбор отвяжут от «Белтехосмотра», понятно, от них эти функции уйдут. Будет задача Транспортной инспекции решать - значит, будет решать. Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр! Разве у нас закон, что не надо проходить техосмотр? Или кто-то ответственность снял за непройденный ТО? Понятно, что никто не хочет платить. Любое решение, связанное с оплатой, негативно воспринимается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму
СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель
Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси
Министр транспорта - о жалобе водителей троллейбусов: «Нельзя сказать, что проблем нет, ситуация на контроле»
В МИД рассказали, собирается ли Беларусь вступать в ЕС
В Минске Citroen насмерть сбил женщину
Лукашенко: «Не могу сегодня милиции поставить даже 8 с натяжкой»
13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничество
Лукашенко сменил начальника минской милиции
Президент о реакции на «разборки в Могилеве»: «Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал»
Лукашенко согласовал назначения новых руководителей и потребовал идеального порядка в Минске
19 апреля Лукашенко выступит с посланием народу и парламенту
Поздравляем победителей рекламной игры «Дачный марафон»
Минские аттракционы заработают с 24 апреля: цены могут подрасти
Одноклассники представили версию интерфейса по-белорусски
17-летний парень в Молодечно ночью катал девушку на угнанном BMW
Белорусского генерала заочно приговорили в Литве к 14 годам лишения свободы
Двух девочек в Полоцком районе искали всю ночь, а они были в стоге сена
Почему в городе исчезли воробьи и синицы, спросили у властей гомельчане
В Гомель пришла весна: фото с воздуха
Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков
После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский
«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег