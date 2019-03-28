Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»

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В январе 2019-го власти обнародовали новую систему оплаты дорожного налога. Самое главное отличие - физлица теперь могут платить налог ежемесячно и через ЕРИП. Предполагалось, что система заработает с 1 апреля. Эта дата уже не за горами. Оказалось, что документ сейчас находится в Администрации президента, он еще не подписан.

- Проект указа по изменению был подготовлен Министерством финансов. Мы не разработчики этого документа, - говорит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Все зависит от того, какие решения будут приняты. Раньше принимали решения, что «Белтехосмотр» это контролирует, мы со своей стороны организовывали этот контроль на базе нашего предприятия. Если сегодня сбор отвяжут от «Белтехосмотра», понятно, от них эти функции уйдут. Будет задача Транспортной инспекции решать - значит, будет решать. Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр! Разве у нас закон, что не надо проходить техосмотр? Или кто-то ответственность снял за непройденный ТО? Понятно, что никто не хочет платить. Любое решение, связанное с оплатой, негативно воспринимается.