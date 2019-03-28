2019-03-28T17:49:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель

Водитель в условиях снегопада управлял микроавтобусом с установленными на нем летними шинами
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель. Фото: СКСК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель. Фото: СК
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В Гомеле окончили расследование гибели шести человек в результате автокатастрофы, которая произошла 14 ноября в Калинковичском районе. Напомним, на трассе граница РФ - Гомель - Кобрин водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком МАЗ с прицепом.

В микроавтобусе находились пять женщин-пассажирок, которые погибли на месте аварии от полученных травм. Водитель-мужчина тоже получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался назавтра в больнице.

Во время следствия выяснили, что Volkswagen ехал со скоростью около 79 км/ч, перед тем его занесло на встречку. Проезжая часть в тот день была мокрая: шел снег. Но с утра трасса обрабатывалась противогололедным материалом, в том числе в месте дорожно-транспортного происшествия.

- Водитель в условиях снегопада управлял микроавтобусом с установленными на нем летними шинами, при выборе скорости не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, - рассказала KP.BY о выводах следствия официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. - Водитель Volkswagen своими действиями совершил нарушение ПДД, повлекшее аварию со смертельным исходом. Но из-за гибели водителя расследование по делу прекращено.

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