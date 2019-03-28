2019-03-28T18:35:52+03:00
Политика
КП Беларусь

До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму

Поменяется внешний вид и улучшится качество материалов
Надежда БУТОВИЧ
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Для новой формы белорусских военных изучался мировой опыт. Фото: Министерство обороны.Для новой формы белорусских военных изучался мировой опыт. Фото: Министерство обороны.
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К концу 2020 года запланировано обеспечить армию образцами новой боевой формой, рассказали в пресс-службе Минобороны.

– Проект указа о принятие на обеспечение новых образцов форменной одежды уже подготовлен и находится на согласовании, – пояснил начальник штаба тыла Александр Панферов, первый замначальника тыла ВС Беларуси.

Новые образцы боевой и повседневной формы – еще на стадии разработки. Форма и предметы спецэкипировки (жилеты, налокотники и наколенники, рюкзаки, перчатки и т.д.) создаются на базе анализа мирового опыта. Над этим работают вещевое управление министерства совместно с предприятиями легпрома республики.

Новые материалы будут более износоустойчивыми. Фото: Министерство обороны.

Новые материалы будут более износоустойчивыми. Фото: Министерство обороны.

– Форма должна быть практичной, поэтому исходим из опыта стран, которые участвовали в военных действиях. Что касается качественной стороны, применяются самые современные материалы, – добавил начштаба тыла.

Прежде чем попасть на обеспечение войск, военная форма проходит опытную эксплуатацию. После опытной носки будут учтены все замечания и только затем ее примут на снабжение. Боевая форма, которая сейчас поступает в войска уже успешно прошла комплексную носку.

Известно, что изменится не только внешний вид военной формы, но и ее качество. Материалы станут более износостойкими, будет меньше теряться цвет при многократной стирке.

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