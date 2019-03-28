МЧС: Сын отдохнул на даче и уехал, а дом загорелся

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Спасатели ликвидировали возгорание в деревне Овсядово на Лидчине, сообщают в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в среду, 27 марта. Вечером около 19.00 часов сельчане позвонили на дежурную линию по номеру «101» и сообщили о возгорании. Загорелась дача, на которой в это время года еще никто не живет, людей, соответственно, в доме не было.

Прибывшие на место эмчеэсовцы увидели дом, объятый пламенем. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. Позже выяснилось, что в день происшествия на дачу приехал сын хозяина строения. Молодой человек, по его словам, ничего не разжигал, но послушал музыку на музыкальном центре. Затем выключил центр и после обеда уехал из деревни. Правда, выкручивать пробки в электрощитке не стал. Пожар занялся спустя пару часов.

В итоге огонь повредил веранду и кровлю дома, перекрытия, стены и имущество внутри. Скорее всего, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.