Лукашенко новому гендиректору «Гомсельмаша»: «Кто хочет – пускай работает, кто не хочет – за забор!»

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже сообщала о ряде кадровых назначений, которые в четверг, 28 марта, согласовал Александр Лукашенко. Среди них – назначение на должность гендиректора «Гомсельмаша» Александра Новикова, сообщили в пресс-службе главы государства.

Напутствуя Новикова на работу на новой должности, президент потребовал наведения порядка на предприятии, в том числе, серьезном улучшении качества выпускаемой техники и продукции.

– Я получал сигналы оттуда, поэтому после посещения «Гомсельмаш» был инициатором, чтобы его пристально посмотрели. А как посмотрели там проблемы выше крыши, – сказал Лукашенко.

Среди задач нового гендиректора: решение кадровых вопросов, а также принятие мер для искоренения любых нарушений.

– Проконтролируйте, если кем-то было решено завуалировать проблемы. Ведь на предприятии некоторым надели наручники, а другие, кем должно было все контролироваться, дома сидят. Наворовали немало и зашились, а еще думают, что до них не доберутся, – предупредил президент.

В заключение было замечено, что у Александра Новикова достаточно опыта для управления «Гомсельмашем», а кроме того знакома и специфика производства, так как долгое время он работал здесь на должности главного инженера. Поэтому Александр Лукашенко ждет от нового управленца быстрых и эффективных решений: «Кто хочет пускай работает, кто не хочет за забор! Другого выбора нет, иначе погубим «Гомсельмаш», – подытожил глава страны.