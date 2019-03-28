Президент Беларуси и канцлер Австрии открыли памятник в «Тростенце»

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В четверг, 28 марта, в мемориальном комплексе «Тростенец» прошла церемония открытия памятника жертвам нацизма «Массив имен». Монумент открывали президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, информирует пресс-служба главы Беларуси.

– Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавую трагедию Второй мировой войны. Здесь, в Малом Тростенце, было уничтожено более 10 тысяч Граждан Австрии: женщин и детей, стариков и молодых людей. Их убивали просто за этническое происхождение, религию, приверженность другой идеологии. Монумент «Массив имен» не только возвращает из небытия имена тысяч жертв, но символизирует стремление новых поколений знать и помнить трагическую судьбу предков, – сказал Александр Лукашенко во время церемонии открытия памятника.

От имени белорусского народа президент поблагодарил руководство Австрии и лично Себастьяна Курца и всю австрийскую делегацию.

Мемориал «Массив имен» – памятник австрийским жертвам нацизма. Фото: belta.by.

– Это героический поступок, вы показали пример, как необходимо относиться к жертвам своего народа. Здесь похоронены представители десятков народов, но Австрия – первая страна, которая пришла сюда с памятью. В этом огромная ценность, – пояснил президент.

Церемонию продолжило установление и зажжение лампад у монумента «Врата памяти», возложение цветов к памятнику, минута молчания.