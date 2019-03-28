В Брагинском районе получил травмы 41-летний бесправник на мопеде

Мужчина выехал на правую обочину и там опрокинулся с мопедом. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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ДТП произошло в городском поселке Комарин Брагинского района, информируют в пресс-службе ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась в среду, 27 марта, примерно в 11.10 часов на улице Ленина. Мужчина ехал на мопеде «Хорс» в стороны трассы Р35, направлением Калинковичи – Комарин. В какой-то момент мотоциклист не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и там опрокинулся.

В итоге у 41-летнего сельчанина серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация и хирургическое вмешательство, он сейчас находится на лечении в Центральной райбольнице Брагина.

В ГАИ уточняют, что мужчина не имел права управлять данным транспортным средством. А также напоминают, что для управления скутером, мопедом или мотоциклом необходимо получение соответствующего водительского удостоверения. В противном случае грозит привлечение к административной ответственности и штраф в размере от 5 до 20 базовых или от 20 до 50 базовых величин за повторное нарушение.