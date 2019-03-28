Погода в Беларуси на 29 марта: тепло до +13 и без осадков

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Синоптики обещают на пятницу, 29 марта, теплую без осадков погоду, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Ночью температура, как и в течение всей недели, будет по-прежнему опускаться ниже ноля и быть близкой к таковой. В среднем в ночное время термометры покажут от -3 до +3 градусов. И возможно пройдут мокрый снег и дождь. Небольшие осадки, однако, возможны только на востоке республики ночью и с утра.

Днем же будет преимущественно без осадков. Хотя в первые светлые часы местами по всей стране могут опуститься слабые туманы – будьте аккуратны на дорогах. В остальном, днем погода будет приятной: 7 - 13 градусов с плюсом. Что касается ветра, то он будет дуть с запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду, но днем его порывы могут ускорить и до 12 – 14 метров.