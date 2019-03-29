2019-03-29T09:06:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом

Власти обещают провести ремонт площади Победы к 9 мая 2020 года
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В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом.В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О необычном решении рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

- Как раз сегодня получили задачу заниматься площадью Победы, чтобы в следующем году к 9 Мая она была отремонтирована. И есть у нас задумка, чтобы на всей площади был подогрев. В этом году специалисты приступят к разработке проекта. Посмотрим, что креативное они нам предложат, - рассказал Денис Глинский, пишет belta.by.

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