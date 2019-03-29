В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом

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О необычном решении рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.

- Как раз сегодня получили задачу заниматься площадью Победы, чтобы в следующем году к 9 Мая она была отремонтирована. И есть у нас задумка, чтобы на всей площади был подогрев. В этом году специалисты приступят к разработке проекта. Посмотрим, что креативное они нам предложат, - рассказал Денис Глинский, пишет belta.by.