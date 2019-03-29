Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть

С 1 апреля повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории ЕЭС

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Такое решение принято постановлением Совмина №199 от 27 марта 2019 года.

Итак, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет с $91,2 до $97,4 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $50,1 до $53,5 за тонну, на товарные бензины - с $27,3 до $29,2 за тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты подрастет с $27,3 до $29,2 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. Напомним, что последнее повышение ставок прошло 1 марта.