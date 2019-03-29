КП Беларусь
В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка
Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Колосово рядом с воинской частью 27 марта
В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка. Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Горящий дом заметил старший лейтенант Евгений Пономаренко. Офицер объявил тревогу и сам бросился на помощь. До приезда спасателей он вынес из горящей квартиры мужчину, который был без сознания, а из соседней квартиры, наполненной дымом, - ребенка, сообщает сайт Минобороны РБ.