2019-03-29T10:55:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка

Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Колосово рядом с воинской частью 27 марта
Эвика ОТТО
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В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка. Фото: Мария ГОРЕЛОВАВ Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка. Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Горящий дом заметил старший лейтенант Евгений Пономаренко. Офицер объявил тревогу и сам бросился на помощь. До приезда спасателей он вынес из горящей квартиры мужчину, который был без сознания, а из соседней квартиры, наполненной дымом, - ребенка, сообщает сайт Минобороны РБ.

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