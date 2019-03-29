В Минске жену криминального авторитета задержали за мошенничество на продаже квартир

37-летняя минчанка разработала схему по продаже вымышленного жилья. Пострадали шесть человек, ущерб - примерно 80 тысяч долларов

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Женщину задержали 27 марта и поместили в изолятор временного содержания ГУВД. Фрунзенский РОСК Минска возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в МВД, подозреваемая представлялась риелтором и предлагала потенциальным покупателям жилье по бросовым ценам, значительно ниже рыночной стоимость. Например, трехкомнатную квартиру рядом со станцией метро на проспекте Пушкина женщина предлагала за 23 - 26 тысяч долларов. В районе с менее удобным транспортным сообщением цена на отдельную квартиру была еще ниже - около 12 тысяч долларов.

Для покупателей аферистка придумывала легенду о том, что собственники квартир - лица асоциального поведения, злоупотребляющие наркотиками либо спиртным, у которых есть большие долги за коммунальные услуги. Поэтому их квартиры распродает государство, чтобы погасить долги и переселить прежних хозяев в сельскую местность. Но прежде чем завершить сделку, нужен аванс. Покупатели верили аферистке и отдали деньги.

Для убедительности женщина показывала покупателям жилье знакомых, у которых брала ключи за небольшое вознаграждение. Известно, что минчанка - супруга так называемого криминального авторитета, пишет belta.by.