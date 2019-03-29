В «Замке» автомобиль пробил ограждение паркинга и повис в воздухе

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Фотографию с места аварии в Twitter опубликовал пользователь @echo_n1. На снимке видно, как автомобиль, пробивший заграждение паркинга, свисает с края здания.

Как сообщили «Комсомолке» в ГАИ Центрального района Минска, это произошло утром 29 марта. Водитель, управляя Volkswagen Vento, двигался по многоуровневому паркингу ТЦ «Замок» на третьем уровне и совершил наезд на заграждение. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Пострадавших нет.

Похожий случай был в 2011 году. Тогда авто упало на козырек торгового центра у столичного рынка Комаровка.

Девушка на «Мерседесе» вылетела с пятого этажа паркинга.