КП Беларусь
В «Замке» автомобиль пробил ограждение паркинга и повис в воздухе
Пострадавших нет
Легковушка пробила заграждение паркинга на третьем этаже и повисла. Фото: twitter.com/echo_n1
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Фотографию с места аварии в Twitter опубликовал пользователь @echo_n1. На снимке видно, как автомобиль, пробивший заграждение паркинга, свисает с края здания.
Как сообщили «Комсомолке» в ГАИ Центрального района Минска, это произошло утром 29 марта. Водитель, управляя Volkswagen Vento, двигался по многоуровневому паркингу ТЦ «Замок» на третьем уровне и совершил наезд на заграждение. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Пострадавших нет.
Похожий случай был в 2011 году. Тогда авто упало на козырек торгового центра у столичного рынка Комаровка.