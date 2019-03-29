2019-03-29T12:44:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Себастьян Курц рассчитывает на дальнейшие добрые отношения между Беларусью и Австрией

Канцлер Австрии и президент Беларуси проводят переговоры
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Канцлер Австралии и президент Беларуси проводят переговоры. Фото: БЕЛТАКанцлер Австралии и президент Беларуси проводят переговоры. Фото: БЕЛТА
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- Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной. Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход "и, и" значительно более продуктивен, чем подход "или, или", который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе, - заявил федеральный канцлер.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн, пишет belta.by.

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