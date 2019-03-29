Солдата, который сбежал из Печей 10 дней назад, нашли

Солдата, который сбежал из Печей, нашли через 10 дней Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Александр Невмержицкий был задержан около 11 утра представителями Борисовской военной комендатурой.

По предварительной информации самоволка солдата не связано с какими-либо противоправными действиями в отношении Александра.

Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного командиром воинской части 22 марта по статье 445 Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Напомним, что ЧП произошло 19 марта.

- Подобное преступление не характерно для армии. В прошлом году возбуждено было только одно уголовное дело по данной статье. Для сравнения: в 90-е годы и в начале 2000-х в структуре преступности (военнослужащих. - Ред.) такие преступления составляли до 40%, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

Через два месяца сбежавшему солдату исполнится 19 лет. Служил он в одной из частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.