2019-03-29T14:42:48+03:00
Общество
КП Беларусь

На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус

Он уже прошел испытания и отправится в английский Ноттингем [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус. Фото: посольство Британии в Беларуси.На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус. Фото: посольство Британии в Беларуси.
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- Первый праворульный электробус «Белкоммунмаш» только что вернулся с испытаний и скоро отправится в Ноттингем. За рулем - региональный директор Департамента экспортного финансирования Великобритании Вомик Шах, - сообщает Фейсбук британского посольства в Беларуси.

Праворульный электробус уже прошел испытания и отправится в английский Ноттингем. Фото: посольство Британии в Беларуси.

Праворульный электробус уже прошел испытания и отправится в английский Ноттингем. Фото: посольство Британии в Беларуси.

Напомним, первый белорусский электробус показали летом 2016 года - правда, он оказался макетом. На минских улицах первые электробусы оказались только через год. А недавно появилась рестайлинговая версия - за форму фар такие электробусы прозвали пучеглазыми. Именно такая модель отправится в Британию.

За рулем - региональный директор Департамента экспортного финансирования Великобритании Вомик Шах. Фото: посольство Британии в Беларуси.

За рулем - региональный директор Департамента экспортного финансирования Великобритании Вомик Шах. Фото: посольство Британии в Беларуси.

Праворульный электробус уже прошел испытания и отправится в английский Ноттингем. Фото: посольство Британии в Беларуси.

Праворульный электробус уже прошел испытания и отправится в английский Ноттингем. Фото: посольство Британии в Беларуси.

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