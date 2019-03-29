КП Беларусь
30 марта в Беларусь придет настоящая весна: до +16 и без осадков
Похоже, в эти выходные уже можно спрятать пуховики и шапки на дальние полки. Синоптики обещают настоящую весеннюю погоду
Похоже, в эти выходные уже можно спрятать пуховики и шапки на дальние полки.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В субботу, 30 марта, в Беларуси осадки не ожидаются. По всей территории страны обещают переменную облачность с температурой воздуха до +15 - 16 ( в Бресте и Гродно), чуть холоднее будет в Могилеве, Гомеле и Витебске - до +13 градусов. В Минске прогнозируют до +14. Правда, обещают и шквалистый ветер до 14 метров в секунду, сообщает Белгидромет.