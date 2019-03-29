30 марта в Беларусь придет настоящая весна: до +16 и без осадков

Похоже, в эти выходные уже можно спрятать пуховики и шапки на дальние полки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Похоже, в эти выходные уже можно спрятать пуховики и шапки на дальние полки. Синоптики обещают настоящую весеннюю погоду

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 марта, в Беларуси осадки не ожидаются. По всей территории страны обещают переменную облачность с температурой воздуха до +15 - 16 ( в Бресте и Гродно), чуть холоднее будет в Могилеве, Гомеле и Витебске - до +13 градусов. В Минске прогнозируют до +14. Правда, обещают и шквалистый ветер до 14 метров в секунду, сообщает Белгидромет.