2019-03-29T15:49:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В выходные рейды ГАИ пройдут в Минске

Наряды ДПС отработают улицы столицы и опасные участки МКАД
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Наряды ДПС отработают улицы столицы и опасные участки МКАД.Наряды ДПС отработают улицы столицы и опасные участки МКАД.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сотрудники ГАИ уделят особое внимание пресечению грубых нарушений ПДД. В приоритете нетрезвые водители и бесправники. Наряды ДПС будут также следить за скоростным режимом водителей, правильным пересечением пешеходных переходов. Также в связи с окончанием школьных каникул усилен контроль соблюдения правил безопасной перевозки детей. Как отметили в ГАИ, административной ответственности не смогут избежать пешеходы и велосипедисты, которые игнорируют ПДД. Рейдовые группы спецподразделения ДПС "Стрела" МВД также направлены в Витебскую и Могилевскую области, сообщает belta.by.

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