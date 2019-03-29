2019-03-29T15:51:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты

Многие люди узнали, что их обманули, когда собирались садиться в самолет, чтобы лететь на отдых
Наталья ПАРТОЛИНА
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Директор турфирмы обманывала клиентов, теперь ее будут судить.Директор турфирмы обманывала клиентов, теперь ее будут судить.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы «Лакоста Тур». 29-летняя женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. С февраля по октябрь 2018 года она обманывала клиентов - продавала им фиктивные договоры, страховки, билеты.

- Многие узнавали о том, что стали жертвой мошенничества, уже за пределами Республики Беларусь. В одном из случаев две семьи с маленькими детьми приехали в украинский аэропорт Жуляны, после чего были вынуждены вернуться домой. Еще две семьи доехали только до украинского аэропорта Борисполь, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Установлено 15 потерпевших, общая сумма ущерба - более 30 тысяч рублей.

Напомним, вначале речь шла о нескольких десятках обманутых клиентов, причем некоторые из них были хорошими знакомыми или друзьями директора турфирмы.

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