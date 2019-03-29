Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года

На 1 марта 2019 года он составил $16,7 млрд, снизившись на $200 млн или на 1,3%. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На 1 марта 2019 года он составил $16,7 млрд, снизившись на $200 млн или на 1,3%

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Погашение внешнего госдолга в январе-феврале 2019 года составило $410,9 млн, из которых $209,2 млн Экспортно-импортному банку Китая, $194,4 млн - правительству России, $7,3 млн - МБРР. Государственный долг Беларуси на 1 марта - 44,3 млрд белорусских рублей. Он увеличился по сравнению с началом 2019 года на 1,1 млрд, или на 2,3%. Внутренний государственный долг на 1 марта 2019 равен 8,6 млрд белорусских рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд или на 2,7%, сообщает belta.by.