Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль

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Комитет госконтроля предложил привлечь к ответственности должностных лиц из сферы здравоохранения Витебской области, проанализировав обращения на горячую линию.

- В марте на горячую линию обратились множество граждан преклонного возраста, имеющих хронические проблемы со здоровьем, которые не получили необходимую помощь, обратившись в первичные инстанции, - рассказали в пресс-службе КГК Витебской области.

Пенсионер из Дисны был вынужден ездить за свой счет за лекарствами за 90 километров в райцентр Миоры. Диагноз пожилого мужчины - сахарный диабет. Только после того, как он обратился в Госконтроль, ему предоставили возможность получать лекарства в дисненской аптеке. 60-летняя женщина из Глубокого, у которой один глаз полностью не видит, пожаловалась, что в местном магазине «Медтехника» ее отказались обеспечить линзами и предложили ехать в Минск за очками. После вмешательства Госконтроля линзы для пациентки нашлись. Жителю Поставского района, который страдает стенокардией, только через Госконтроль удалось добиться дополнительного обследования.