2019-03-29T16:46:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль

На формализм жалуются многие люди, имеющие проблемы со здоровьем
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Витебской области Госконтроль разбирался с нарушениями прав пожилых пациентов.В Витебской области Госконтроль разбирался с нарушениями прав пожилых пациентов.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Комитет госконтроля предложил привлечь к ответственности должностных лиц из сферы здравоохранения Витебской области, проанализировав обращения на горячую линию.

- В марте на горячую линию обратились множество граждан преклонного возраста, имеющих хронические проблемы со здоровьем, которые не получили необходимую помощь, обратившись в первичные инстанции, - рассказали в пресс-службе КГК Витебской области.

Пенсионер из Дисны был вынужден ездить за свой счет за лекарствами за 90 километров в райцентр Миоры. Диагноз пожилого мужчины - сахарный диабет. Только после того, как он обратился в Госконтроль, ему предоставили возможность получать лекарства в дисненской аптеке. 60-летняя женщина из Глубокого, у которой один глаз полностью не видит, пожаловалась, что в местном магазине «Медтехника» ее отказались обеспечить линзами и предложили ехать в Минск за очками. После вмешательства Госконтроля линзы для пациентки нашлись. Жителю Поставского района, который страдает стенокардией, только через Госконтроль удалось добиться дополнительного обследования.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой
Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена
В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата
В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб
Витебская епархия предупреждает о Кроте
Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года
Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты
В выходные рейды ГАИ пройдут в Минске
30 марта в Беларусь придет настоящая весна: до +16 и без осадков
На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус
Солдата, который сбежал из Печей 10 дней назад, нашли
Себастьян Курц рассчитывает на дальнейшие добрые отношения между Беларусью и Австрией
В «Замке» автомобиль пробил ограждение паркинга и повис в воздухе
В Минске жену криминального авторитета задержали за мошенничество на продаже квартир
В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом
Погода в Беларуси на 29 марта: тепло до +13 и без осадков
В Брагинском районе получил травмы 41-летний бесправник на мопеде
Президент Беларуси и канцлер Австрии открыли памятник в «Тростенце»
«Продавали наркотики, чтобы заработать на свадьбу»: в Минской области поймали пару закладчиков
Лукашенко новому гендиректору «Гомсельмаша»: «Кто хочет - пускай работает, кто не хочет - за забор!»
МЧС: Сын отдохнул на даче и уехал, а дом загорелся
До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму
СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель
Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»
Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси