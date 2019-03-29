2019-03-29T17:06:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Витебская епархия предупреждает о Кроте

Мужчина представляется архимандритом Грузинской Православной Церкви, но на самом деле это мошенник
Наталья ПАРТОЛИНА
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Витебская епархия предупреждает: этот человек притворяется священником! Фото: официальный сайт Витебской епархии.Витебская епархия предупреждает: этот человек притворяется священником! Фото: официальный сайт Витебской епархии.
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На территории Витебской области объявился религиозный мошенник. Мужчина представляется архимандритом Грузинской Православной церкви из Абхазии, но на самом деле он не священнослужитель, а все документы, которые он предъявляет, чтобы подтвердить свой церковный сан, поддельные.

Официальный сайт Витебской православной епархии предупреждает: мошенник может выдавать себя также за иеромонаха, игумена, благочинного мужского монастыря. На самом деле 34-летний Юрий (Георгий) Крот – уроженец Могилевской области, до того, как начать свою «мошенническую» карьеру, работал кочегаром. Какое-то время он принадлежал к раскольнической религиозной группе.

Крот может собирать пожертвования на церковь, на покупку облачений, за деньги совершать религиозные обряды. Может попросить накормить его или пустить переночевать. Кстати, в 2012 году мужчина уже попадался на мошеннической деятельности и даже написал письмо епископу Бобруйскому и Быховскому, в котором признал, что священником не является, пообещал больше не обманывать людей и устроиться на работу.

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