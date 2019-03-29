2019-03-29T17:30:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб

Несчастный случай произошел в гаражном кооперативе 29 марта
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В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб. Фото: СК РБ.В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб. Фото: СК РБ.
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По предварительной версии, взрыв произошел около 11.30 утра в одном из гаражей, где находились двое мужчин. Один из них скончался на месте – 63-летний мужчина оказался у эпицентра взрыва. 43-летний бобруйчанин был травмирован – сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет belta.by.

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