В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата

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«Комсомолка» сообщала о том, что писатель и общественный деятель Андрей Горват опубликовал 29 марта открытое письмо, обращенное главе МИДа Владимиру Макею. Речь шла об останках Кастуся Калиновского, которые нашли и идентифицируют сейчас в Вильнюсе. Автор книги «Радзіва «Прудок» спросил у министра иностранных дел, почему белорусская сторона проявляет безучастность в этом важном вопросе?

Спустя пару часов после публикации письма на своей странице в Фейсбуке Горват сделал еще один пост: «Пазванілі з Міністэрства замежных спраў, каб падзякаваць за мой ліст, выбачыцца за недастатковую актыўнасць і запэўніць у сур'ёзным стаўленні да постаці Кастуся Каліноўскага і гісторыі са знаходкай яго парэштак. Абяцалі зрабіць усё магчымае, каб нам не было сорамна. Я веру, што так і будзе. Вялікі дзякуй».

В комментариях пользователи порадовались быстрому ответу от пресс-службы белорусского МИДа и назвали это «прекрасной дипломатической реакцией».