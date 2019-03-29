2019-03-29T19:27:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена

Вместо них авиакомпания закажет «Аэробусы»?
Геннадий МОЖЕЙКО
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Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена. Фото flickr.com/photos/737max-production.Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена. Фото flickr.com/photos/737max-production.
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Самый громкий авиационный скандал в последнее временя – катастрофа с разницей в несколько месяцев двух одинаковых новейших Boeing-737 MAX 8. 10 марта в Эфиопии разбился новенький Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. Результаты расследования еще не объявили, однако в обоих случаях уже винят неправильно сработавшую электронику: мол, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки и Европы временно отказались от использования таких самолетов – до решения вопроса с их безопасностью.

Интересно, что ждут такие самолеты и в Беларуси – еще прошлым летом «Белавиа» заказала четыре таких самолета – первый по плану должен был прилететь в Минск уже в конце мая. Сразу после второй авиакатастрофы в руководстве авиакомпании заявляли: планы «Белавиа» не меняются. Однако сейчас выяснилось: поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена.

- Поставок не будет, пока не будут решены все вопросы безопасности. Мы видим, что тот срок, который изначально был рассчитан — конец мая — будет изменен. Как только все аспекты безопасности по этой модели будут сняты, мы только сможем рассматривать вопросы поставки, цитирует директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского interfax.by.

Наряду с этим он не исключил возможность закупки авиакомпанией самолетов другого производителя.

- В частности, на прошлой неделе в Париже мы обсуждали с французской стороной предложения, которая может сформировать компания Airbus, — сообщил Сикорский.

По словам директора департамента, «Белавиа» сейчас несколько пересмотрела свои подходы к поставке воздушных судов.

- В ближайшее время будет принято три новых самолета Embraer и два самолета Boeing-737 предыдущего поколения NG. И после этого компания уже будет определяться по дальнейшим приобретениям, кто из игроков сможет предложить хороший вариант, — добавил Сикорский, отметив, что потребности авиакомпании в части обновлению парка «значительно растут».

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