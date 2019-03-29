«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой

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От литовских специалистов, занимающихся останками Калиновского, а в частности от экс-директор Института истории Альвидаса Никжантайциса поступило заявление, что «официально со стороны Беларуси не был проявлен интерес в почитании Калиновского».

Такие утверждения и ощущение, что с белорусской стороны отношение может быть пассивным, взбудоражили общественность. Например, писатель Андрей Горват написал открытое письмо в адрес Макея, а издание «Наша Нива» обратилась за разъяснениями в пресс-службу дипведомства.

– Это ошибочное впечатление: для Беларуси, вне сомнений, Кастусь Калиновский – крупный исторический деятель. И было бы не правильным делить, кому он больше принадлежит? Это совместное наследие, которое объединяет народы Беларуси, Польши и Литвы, – ответил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

В ведомстве предположили, что «ощущение бездействия» могло создаться из-за того, что белорусская сторона, главным образом, сконцентрировалась на действиях, а не активном информировании СМИ.

– В ноябре 2018 года белорусские госэксперты официально ездили в Вильнюс для ознакомления с исследованием найденных останков участников восстания 1863 года, провели ряд встреч с коллегами из Литвы, – напомнил представитель дипведомства.

А затем рассказал, что в пятницу, 29 марта, в МИДе Беларуси прошла встреча с послом Литвы, на которой были обсуждены практические шаги во взаимодействии.

– Например, говорили о надписях на белорусском языке на могилах при перезахоронении. Также обсудили возможность совместной работы для более точной идентификации останков. В частности, речь шла о возможности исследования останков старшего брата Кастуся Калиновского, захороненного в Беларуси, – подытожил Глаз.