2019-03-29T19:02:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой

В дипведомстве рассказали о проведенной работе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Кастусь Калиновский. Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКА.Кастусь Калиновский. Фото: архив Василя ГЕРАСИМЧИКА.
Изменить размер текста:

От литовских специалистов, занимающихся останками Калиновского, а в частности от экс-директор Института истории Альвидаса Никжантайциса поступило заявление, что «официально со стороны Беларуси не был проявлен интерес в почитании Калиновского».

Такие утверждения и ощущение, что с белорусской стороны отношение может быть пассивным, взбудоражили общественность. Например, писатель Андрей Горват написал открытое письмо в адрес Макея, а издание «Наша Нива» обратилась за разъяснениями в пресс-службу дипведомства.

– Это ошибочное впечатление: для Беларуси, вне сомнений, Кастусь Калиновский – крупный исторический деятель. И было бы не правильным делить, кому он больше принадлежит? Это совместное наследие, которое объединяет народы Беларуси, Польши и Литвы, – ответил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

В ведомстве предположили, что «ощущение бездействия» могло создаться из-за того, что белорусская сторона, главным образом, сконцентрировалась на действиях, а не активном информировании СМИ.

– В ноябре 2018 года белорусские госэксперты официально ездили в Вильнюс для ознакомления с исследованием найденных останков участников восстания 1863 года, провели ряд встреч с коллегами из Литвы, – напомнил представитель дипведомства.

А затем рассказал, что в пятницу, 29 марта, в МИДе Беларуси прошла встреча с послом Литвы, на которой были обсуждены практические шаги во взаимодействии.

– Например, говорили о надписях на белорусском языке на могилах при перезахоронении. Также обсудили возможность совместной работы для более точной идентификации останков. В частности, речь шла о возможности исследования останков старшего брата Кастуся Калиновского, захороненного в Беларуси, – подытожил Глаз.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: История Беларуси»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена
В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата
В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб
Витебская епархия предупреждает о Кроте
Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль
Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года
Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты
В выходные рейды ГАИ пройдут в Минске
30 марта в Беларусь придет настоящая весна: до +16 и без осадков
На «Белкоммунмаше» собрали праворульный электробус
Солдата, который сбежал из Печей 10 дней назад, нашли
Себастьян Курц рассчитывает на дальнейшие добрые отношения между Беларусью и Австрией
В «Замке» автомобиль пробил ограждение паркинга и повис в воздухе
В Минске жену криминального авторитета задержали за мошенничество на продаже квартир
В Столбцовском районе офицер спас на пожаре мужчину и ребенка
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
В Минске на площади Победы хотят сделать покрытие с подогревом
Погода в Беларуси на 29 марта: тепло до +13 и без осадков
В Брагинском районе получил травмы 41-летний бесправник на мопеде
Президент Беларуси и канцлер Австрии открыли памятник в «Тростенце»
«Продавали наркотики, чтобы заработать на свадьбу»: в Минской области поймали пару закладчиков
Лукашенко новому гендиректору «Гомсельмаша»: «Кто хочет - пускай работает, кто не хочет - за забор!»
МЧС: Сын отдохнул на даче и уехал, а дом загорелся
До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму
СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель
Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»
Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси